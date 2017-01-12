 «بلدي القصيم» يوقف 3 مزايدات استثمارية مخالفة نفذتها الأمانة | صحيفة تواصل الالكترونية

«بلدي القصيم» يوقف 3 مزايدات استثمارية مخالفة نفذتها الأمانة

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«بلدي القصيم» يوقف 3 مزايدات استثمارية مخالفة نفذتها الأمانة

تواصل – بريدة:

أوقف المجلس البلدي في القصيم ثلاثة مزايدات استثمارية ضخمة طرحتها أمانة المنطقة الأسبوع الماضي، مشدداً على أن إيقاف هذه المشاريع تم بسبب مخالفتها للوائح والتعليمات بضرورة الرجوع إلى المجلس.

وقال مصدر مطلع: إن المزايدات التي تم إيقافها شملت سوق الخضار شمال بريدة، ومركز الملك عبد الله الحضاري، ومحطات النقل العام، مشيرا إلى أن ما طرحته الأمانة يعد مخالفة صريحة لأنظمة المجالس البلدية، بحسب “الوطن”.

وأضاف المصدر أن ما قامت به أمانة المنطقة كان تعديا على اختصاصات المجالس البلدية ولوائحها التنفيذية حسب المادة الـ10 في خطة التطوير والاستثمار، كذلك فهي تخالف المادة الـ12 التي تنص على أن تعرض الخطط والبرامج على المجلس لإقرارها ودراستها واعتمادها.

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