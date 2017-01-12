مسلمو بريطانيا يجمعون 61 ألف جنيه استرليني لمساعدة مرضى السرطان

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نظم مسلمو مدينة ‘‘بريستون‘‘ البريطانية حملة للتبرع، جمعوا من خلالها مبلغا ضخما يقدر بنحو 61500 جنيه استرليني، لمساعدة مرضى السرطان بمستشفى ‘‘رويال بريستون‘‘.

وأشارت صحيفة ‘‘بلوج بريستون‘‘ البريطانية، إلى أن المبلغ سيذهب لصالح شراء نظام تصوير عالي الدقة، لمساعدة الأطباء في معرفة أنواع السرطان بشكل دقيق داخل المستشفى، وهو النظام الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 100 ألف استرليني.

وذكرت الصحيفة، أن جمعية مسلمي بريستون يتبرعون بانتظام للجمعيات الخيرية، وهذا العام أرادوا أن يضعوا المال لخدمة المستشفى، موضحة أن الجمعية جمعت المال من خلال تبرعات المسلمين داخل المجتمع، وبدءوا الحملة عبر طباعة ملصقات ووضعها داخل 12 مسجدا داخل وحول ‘‘بريستون‘‘.

وجرى عقد اجتماع لتشجيع الجميع على المساهمة بالمال، وبالفعل تم جمع المال من عامة المسلمين ورجال الأعمال والمتقاعدين، حيث أشاد الحساب الموثق للصحيفة على ‘‘تويتر‘‘ بالتبرع واصفا إياه بالمجهود الرائع.