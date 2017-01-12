 «السبهان»: إيران عينت «مجرم حرب» سفيراً لها في بغداد | صحيفة تواصل الالكترونية

«السبهان»: إيران عينت «مجرم حرب» سفيراً لها في بغداد

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«السبهان»: إيران عينت «مجرم حرب» سفيراً لها في بغداد

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

تعجب وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، اليوم الاثنين، من صمت الحكومة العراقية، على تعيين العميد ايرج مسجدي، مستشار قائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني، سفيراً جديداً لإيران في بغداد.

وقال “السبهان” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “إيران تعين مجرم حرب ومطلوب دوليًّا سفيراً لها في العراق، ويطالبون بإغلاق القنصلية السعودية بأربيل ولم نسمع بأي تعليق عراقي، سيادة حقيقية شاملة”.

يشار إلى أن “مسجدي” مدرج على قائمة الإرهاب الدولية؛ نظراً للجرائم الإرهابية التي ارتكبها الحرس الثوري بقيادته مع قاسم سليماني في العراق، وفي سوريا لإنقاذ حكم بشار الأسد.

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