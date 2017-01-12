 إحصائيات: المسلمون يتجاوزون عدد اليهود في أمريكا بحلول 2050 | صحيفة تواصل الالكترونية

إحصائيات: المسلمون يتجاوزون عدد اليهود في أمريكا بحلول 2050

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إحصائيات: المسلمون يتجاوزون عدد اليهود في أمريكا بحلول 2050

تواصل – ترجمة:

نشر موقع ‘‘ذي أورانج كاونتي ريجستر‘‘ الأمريكي، إحصائيات بعض المراكز البحثية بشأن توقعاتها المتعلقة بتعداد المنتسبين إلى الديانات والمعتقدات بحلول 2050م.

وذكر الموقع أن إحصاء منتدى ‘‘الدين والحياة‘‘ العامة التابع لمركز أبحاث ‘‘بيو‘‘ الأمريكي، أكد أن نسبة المسلمين في العالم ستصل من 23.2% في 2010م إلى 29.7% بحلول 2050م، في حين ستبقى نسبة المسيحيين دون تغيير عند 31.5%.

وأضاف الموقع: أن المسيحيين في الولايات المتحدة، سيتراجع عددهم من 3 أرباع السكان إلى الثلثين فقط في 2050م، ولن تكون الديانة اليهودية وقتها هي الأكبر بعد المسيحية هناك، بل سيتعدى عدد المسلمين عدد اليهود.

كما سيرتفع عدد المسلمين في العالم، من 1.6 مليار نسمة إلى 2.76 مليار بحلول 2050، كما سيرتفع عدد المسيحيين من 2.17 مليار إلى 2.92 مليار نسمة، وسيتقلص عدد اليهود حينها بمعدل النصف، في وقت يشكلون فيه حالياً نسبة 2% من سكان العالم.

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