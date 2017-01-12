«المفتي»: التبرع بالدم لمقاتلي الحد الجنوبي واجب

تواصل – مكة المكرمة:

دعا مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في المبادرة الوطنية ‘‘أُشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك‘‘ للتبرع بالدم للجنود، التي ستنطلق يوم الأربعاء في منطقة مكة.

واعتبر آل الشيخ، المشاركة في الحملة واجبا، قائلا: ‘‘جنودنا البواسل من القوات المسلحة وغيرهم يقومون بأداء واجب ديني ووطني عظيم، من خلال تواجدهم وانتشارهم في الحد الجنوبي من بلادنا المباركة، ذوداً عن حياض هذا الوطن الغالي، وصد عدوان المعتدين وإجرام المجرمين‘‘.

وأضاف، هذا من الجهاد والرباط في سبيل الله، وحماية الحرمين الشريفين، والبقاع المقدسة التي يؤمّها ملايين المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، سنوياً للحج والعمرة والزيارة، وقد سجلت القوات السعودية المرابطة على الحد الجنوبي مواقف بطولية وانتصارات كبيرة على الأعداء في مختلف الأصعدة والميادين.