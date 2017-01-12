 أمريكا.. وفاة 6 وقطع للطرق وإلغاء رحلات جوية جراء الثلوج | صحيفة تواصل الالكترونية

أمريكا.. وفاة 6 وقطع للطرق وإلغاء رحلات جوية جراء الثلوج

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أمريكا.. وفاة 6 وقطع للطرق وإلغاء رحلات جوية جراء الثلوج

تواصل – وكالات:

تُوفي ستة أشخاص جراء موجة صقيع وتساقط كثيف للثلوج على مساحات شاسعة من ولايات “تكساس، وأوكلاهوما، وكانساس، وميزوري” في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في ولاية “ميزوري”؛ بسبب حوادث متعلقة بالثلوج خلال يومي “الجمعة والسبت” الماضيين، فيما لقي شخصان مصرعهما في “كانساس” وثالث في “أوكلاهوما”؛ جراء حوادث مشابهة مرتبطة بالطقس أيضاً، يوم أمس.

وأضافت: أن كثيراً من الطرق الرئيسية أصبحت مغطاة بالكامل بطبقات من الثلوج؛ وهو ما ساهم في وقوع حوادث عديدة، مشيرة إلى أن أكثر من 20 سيارة اصطدمت ببعضها البعض قرب مقاطعة “ويتشيتا” بولاية “كانساس” يوم أمس.

وفي ولاية “أوكلاهوما”، انقطعت إمدادات الطاقة والكهرباء عن أكثر من 10 آلاف شخص منذ صباح اليوم، فيما تعطلت أكثر من 2800 رحلة جوية، وتم إلغاء 200 آخرين بسبب التقلبات الجوية، كما توقعت هيئة الأرصاد الأمريكية استمرار تساقط الثلوج بكثافة على أغلب أنحاء “أوكلاهوما، وكانساس، وميزوي” حتى صباح اليوم “الاثنين”، كما توقعت أن تشهد أجزاء من ولاية “أيوا” تساقطاً كثيفاً للثلوج خلال اليومين القادمين.

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