بالصور.. أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز

تواصل – مكة:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في منزله بجدة مساء اليوم، عدداً من أصحاب السمو من دول مجلس التعاون، وأصحاب السمو الأمراء والمعالي، وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية والصديقة، الذين وفدوا لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.

كما أدى واجب العزاء في الفقيد مديرو الإدارات الحكومية، والمشايخ، والقضاة، وقادة القطاعات العسكرية والأمنية، وجموعاً من أهالي المنطقة.