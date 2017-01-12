 «دقيقة قبل فوات الأوان».. عمل درامي لتوعية الطلاب بأخطار المخدرات | صحيفة تواصل الالكترونية

«دقيقة قبل فوات الأوان».. عمل درامي لتوعية الطلاب بأخطار المخدرات

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تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

وجد الفيلم القصير الذي يحاكي سلوك ترويج المخدرات أيام الاختبارات، تفاعلاً كبيراً من جمهور المتابعين له على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصل وسم ( #دقيقة_قبل_فوات_الأوان ) في الترند إلى المركز التاسع، في تفاعل المتابعين في تويتر.

الفيلم القصير، فكرة رئيس قسم الإعلام الجديد بتعليم جدة الإعلامي، ماجد القرني، وهو عمل طلابي بحت لطلاب ثانوية جدة الرائدة ‘‘بمكتب تعليم الوسط‘‘.

شارك في التمثيل الطلاب، ثامر المالكي، وسامر الغامدي، وعبدالرحمن بانصيب، وفي التصوير الطلاب عبدالرحمن العايدي، ويوسف دياب، ومن المونتاج الطالب محمد يوسف.

وأكد المتابعون للفيلم، حرصهم على الأبناء ومتابعتهم بشكل دقيق في هذه الأيام، ودارت وقائع الفيلم عن المخدرات وأضرارها، محذرة الطلاب من مغبة هذا الوباء ومنبهة على أولياء الأمور بضرورة مراقبة أبنائهم أثناء الاختبارات بشكل أساسي والحرص على عدم تركهم في فترة الاختبارات ضحية للمروجين ورفقاء السوء.

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