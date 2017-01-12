«LG G6» هاتف جديد ببطارية تقاوم ارتفاع الحرارة

تواصل – وكالات:

كشفت شركة LG، اليوم الأحد، أن تصميم البطارية في هاتفها الجديد LG G6، يدعم منع ارتفاع الحرارة، عن طريق أنابيب نُحاسية تعمل على نشر الحرارة في جميع أنحاء الهاتف.

وقالت الشركة: “إن التصميم الجديد سيدعم مع أنابيب الحرارة النحاسية في هاتف LG G6 المرتقب، استقرار وعدم ارتفاع الحرارة في بطارية الهاتف، حتى في حرارة 150 درجة”.

يشار إلى أن تقنية أنابيب الحرارة النحاسية عُرفت في أجهزة الحاسب المحمول، أو الحاسبات المكتبية، واستخدمت في تبريد أجهزة الحاسب المحمول المميزة بالحجم الصغير، إلى جانب دعم استقرار وتبريد البطارية في الأجهزة بنسبة من 6 إلى 10%.

يذكر أن شركة LG تستعد للإعلان عن إصدارها الجديد من الهواتف الذكية LG G6 خلال فعاليات مؤتمر MWC المرتقب انطلاقه خلال شهر فبراير المقبل.