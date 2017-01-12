«التشهير» عقوبة إضافية ضد الممارسين الصحيين غير المرخصين

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر في وزارة الصحة، أن هناك اتجاهاً لإدراج ‘‘التشهير‘‘ ضمن العقوبات المفروضة على المنشآت والممارسين الصحيين غير المرخصين، مضيفة أنه سيتم نشر أسماء المنشآت المخالفة ونوعها، والمنطقة التي وقعت فيها المخالفة المرصودة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقالت المصادر: ‘‘إنه سيتم وضع آلية سيتم الاتفاق عليها بين وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام؛ لرصد هذه المخالفات، وإحالة التعاملات للهيئة إلكترونياً؛ من أجل تسريع وتيرة الإجراءات‘‘ بحسب صحيفة ‘‘الوطن‘‘.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة، مشعل الروبيان، قد أكد بالأمس، على اتفاق الوزارة مع هيئة التحقيق والادعاء العام، على تولي الهيئة التحقيق في المخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، مؤكداً أن ذلك يصب في صالح سلامة المرضى، وضبط بعض الممارسات غير النظامية للمهن الصحية؛ وإنفاذاً للأمر السامي الكريم.