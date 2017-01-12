خلال 3 أشهر.. إسلام 236 من مختلف الجنسيات بـ«دعوي النسيم»

تواصل – خالد العبدالله:

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم عن إسلام 236 شخصاً من مختلف الجنسيات، خلال الربع الأول من العام الحالي 1438هـ من الجنسين، وذلك عبر برامج قسم الجاليات والمراكز المتخصصة التابعة للمكتب (الصينيين والفلبينيين)، بالإضافة للقسم النسائي وبرامج الدعوة الإلكترونية.

وقال الشيخ فهد التويجري رئيس مجلس الإدارة: إن هذه الإنجازات جاءت بتيسير الله، ثم بدعم الخيرين للمكتب، مشيراً إلى أن الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس إلى الدين هدف نبيل وغاية سامية تتبلور عبر أهداف المكتب.

جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من برامج دعوة وتعليم الجاليات بلغ 22 ألف و799 مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من الزيارات الدعوية 7384 مستفيداً.

وأوضح التقرير: أن إنجازات الربع الأول للقسم النسائي تمثلت في 8036 مستفيدة، مؤكداً أن فكرة المراكز المتخصصة في الجاليات حققت نجاحات كبيرة، حيث استفاد من مركز دعوة الصينيين (50160)، فيما استفاد من برامج مركز دعوة الفلبينيين (5952).