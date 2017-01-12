 خلال 3 أشهر.. إسلام 236 من مختلف الجنسيات بـ«دعوي النسيم» | صحيفة تواصل الالكترونية

خلال 3 أشهر.. إسلام 236 من مختلف الجنسيات بـ«دعوي النسيم»

0
خلال 3 أشهر.. إسلام 236 من مختلف الجنسيات بـ«دعوي النسيم»

تواصل – خالد العبدالله:

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم عن إسلام 236 شخصاً من مختلف الجنسيات، خلال الربع الأول من العام الحالي 1438هـ من الجنسين، وذلك عبر برامج قسم الجاليات والمراكز المتخصصة التابعة للمكتب (الصينيين والفلبينيين)، بالإضافة للقسم النسائي وبرامج الدعوة الإلكترونية.

وقال الشيخ فهد التويجري رئيس مجلس الإدارة: إن هذه الإنجازات جاءت بتيسير الله، ثم بدعم الخيرين للمكتب، مشيراً إلى أن الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس إلى الدين هدف نبيل وغاية سامية تتبلور عبر أهداف المكتب.

جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من برامج دعوة وتعليم الجاليات بلغ 22 ألف و799 مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من الزيارات الدعوية 7384 مستفيداً.

وأوضح التقرير: أن إنجازات الربع الأول للقسم النسائي تمثلت في 8036 مستفيدة، مؤكداً أن فكرة المراكز المتخصصة في الجاليات حققت نجاحات كبيرة، حيث استفاد من مركز دعوة الصينيين (50160)، فيما استفاد من برامج مركز دعوة الفلبينيين (5952).

شاهد ايضا

«تراحم جازان» تزور الأسرة المتنازلة عن القصاص من قاتلة الطفل

«تراحم جازان» تزور الأسرة المتنازلة عن القصاص من قاتلة الطفل

انطلاق فعاليات دورة الراجحي العلمية الثانية 30 ربيع الآخر

انطلاق فعاليات دورة الراجحي العلمية الثانية 30 ربيع الآخر

أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

محلل تركي: مخابرات دولية تستهدف إسقاط أنقرة بدعم العمليات الإرهابية (فيديو)

محلل تركي: مخابرات دولية تستهدف إسقاط أنقرة بدعم العمليات الإرهابية (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>