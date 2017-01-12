«بسبب سيلفي».. مراهق يسقط من أعلى «ناطحة سحاب» في موسكو

تواصل ـ وكالات:

لقي شاب روسي – يُدعى إلكسندر ويبلغ من العمر 18 عاماً- حتفه بعد سقوطه من الدور الـ86 بإحدى ناطحات السحاب في موسكو، وذلك أثناء التقاطه صورة ذاتية (سيلفي) ليضع نهاية لحياته بسبب التهور.

وأوردت تقارير روسية روايتين مختلفتين لملابسات مأساة سقوط الشاب، ففي الوقت الذي قال فيه البعض‘‘: إنه سقط بينما كان يلتقط صورة سيلفي‘‘، قال آخرون ‘‘إنه تشاجر مع والده ثم انتحر بالقفز من على مدرج لهبوط الطائرات العمودية في برج أوكو، الذي يعد أطول ناطحة سحاب في أوروبا، بطول يبلغ 354 متراً‘‘ بحسب ‘‘ديلي ميل‘‘ البريطانية.

وقال مصدر في هيئة الإسعاف بموسكو: ‘‘إن شاباً سقط من الدور الـ86 من برج ‘‘أوكو‘‘ في مدينة موسكو، سقط على سيارة مرسيدس كان تصطف في موقف للسيارات‘‘.