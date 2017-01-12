 الأردن.. 3 أسود تفترس طبيباً بيطرياً ومساعده | صحيفة تواصل الالكترونية

الأردن.. 3 أسود تفترس طبيباً بيطرياً ومساعده

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الأردن.. 3 أسود تفترس طبيباً بيطرياً ومساعده

تواصل – وكالات:

تُوفي طبيب بيطري ومساعده عقب تعرضهما لهجوم من ثلاثة أسود في مأوى للحيوانات المفترسة بمنطقة الكمالية في محافظة البلقاء بالأردن؛ بعد تعرضهما لإصابات بالغة.

وقالت وسائل إعلام أردنية: “إن الأسود هاجمت الطبيب ومساعده أثناء تواجدهما قرب القفص الخاص بها، ونهشت أجزاء من جسديهما؛ مما أصابهما بجراح خطيرة، قبل أن يتمكن المتواجدون من تخليصهما، لينقلا فيما بعد إلى المدينة الطبية قبل أن يفارقا الحياة”.

وأضافت أن الطبيب يحمل الجنسية الأردنية، فيما يحمل مساعده الجنسية الباكستانية، وقد فتحت السلطات المختصة تحقيقاً بشأن الحادث للوقوف على ملابساته، فيما قتل الأهالي المتواجدون الأسود داخل المأوى.

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