 دراسة: الذرة الزرقاء علاج للبدانة وحماية للقلب | صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: الذرة الزرقاء علاج للبدانة وحماية للقلب

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دراسة: الذرة الزرقاء علاج للبدانة وحماية للقلب

تواصل – وكالات:

أفادت دراسة جديدة، أجريت في جامعة ‘‘فيراكروث‘‘ المكسيكية، أن مستخلص الذرة الزرقاء له فوائد في ضبط مستوى ضغط الدم والكوليسترول، كما يساعد على التخلص من دهون البطن، وهو وسيلة مساعدة في علاج البدانة، كذلك تركيبته الغنية بمضادات الأكسدة مفيدة لصحة القلب والشرايين، وتحسن عملية التمثيل الغذائي.

وأكدت الدراسة أن: الذرة الزرقاء تكتسب لونها من مادة تسمَّى الأنثوسيانين، والتي تنتمي لنوعية قوية من مضادات الأكسدة تسمَّى ‘‘الفلافونويد‘‘، وتوجد في الشاي الأخضر وتساعد على التخسيس.

وكشفت أن هذه النوعية من الذرة، تمتاز بأنها غنية بـ 3 عناصر، هي: الحديد، والزنك، والليسين الذي يعتبر من الأحماض الأمينية الفعَّالة في تنشيط عملية التمثيل الغذائي، وتحويل الطعام إلى طاقة وحرق الدهون.

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