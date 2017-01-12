مسؤول بالبرنامج: «كفالة» يدعم الشركات والمؤسسات وليس الأفراد

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

شرح مدير قسم الائتمان في برنامج ‘‘كفالة‘‘ سطام المزيد، آلية الحصول على دعم البرنامج لإنشاء مشروعات صغيرة، مؤكداً أن التقدم لـ‘‘كفالة‘‘ يتم عن طريق البنوك التجارية، التي تدرس التمويل المطلوب والضمانات، ثم تقرر قيمة التمويل.

وأضاف في حديث مع برنامج ‘‘يا هلا‘‘ على قناة روتانا خليجية، أن البرنامج يمنح للشركات والمؤسسات، وليس للأفراد، لكن يجب أن يكون لدى صاحب المنشأة ترخيص وضمانات كافية.

وتابع المزيد: أن البرنامج موَّل أكثر من 500 منشأة صغيرة بأكثر من 500 مليون ريال، كانت أكثرها في مجالات التجارة، والمقاولات، والخدمات، والسياحة.