 «تقنية الدمام» تطرح 230 فرصة وظيفية للخريجين | صحيفة تواصل الالكترونية

«تقنية الدمام» تطرح 230 فرصة وظيفية للخريجين

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«تقنية الدمام» تطرح 230 فرصة وظيفية للخريجين

تواصل – واس:

اختتمت الكلية التقنية بالدمام، ممثلة في وحدة شؤون الخريجين، فعاليات ملتقى التوظيف الثالث 2017، بمشاركة 11 شركة ومؤسسة، بإجمالي فرص وظيفية للدبلوم والبكالوريوس التقني بلغ 230 وظيفة، وذلك بمقر الكلية بالدمام.

وأوضح مدير وحدة شؤون الخريجين، عبدالعزيز بن يحيى اليحيى، أن البرنامج الذي انطلق يوم الأربعاء الماضي؛ يهدف إلى المساهمة في توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل، والمساهمة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل القوى العاملة، وإيجاد فرص وظيفية للخريجين تتلاءم مع قدراتهم وتخصصاتهم.

وأضاف اليحيى: أن البرنامج يعمل على ربط الكلية بالقطاع الخاص، وتنظيم اللقاءات بين ممثلي القطاع الخاص وقيادات الكلية، وتعريفهم بالإمكانات المتاحة، وتقديم دورات للباحثين عن العمل في السيرة الذاتية، من خلال دورة التأهيل الوظيفي بإيجاد فرص وظيفية لكل خريج.

وفي نهاية الملتقى، سلم وكيل الكلية لشؤون الخريجين، عبدالله الهزاع، شهادات الشكر والتقدير لجميع المنشآت المشاركة في الملتقى.

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