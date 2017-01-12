«الجبير»: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس أهم ثوابت المملكة

تواصل – واس:

شارك معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم في المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، وأكد فيه على ثبات موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية، التي تعد أطول نزاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأكد معاليه في كلمته خلال أعمال المؤتمر، أن المملكة بادرت في إيجاد الحلول للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال مبادرتها في قمة فاس بالمغرب، وكذلك مبادرتها التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002م، وتم تبنيها على مستوى منظمة التعاون الإسلامي في قمة مكة المكرمة عام 2005م، وأصبحت تشكل بذلك مرجعية من مرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط.

وبين الجبير أن من حق الأشقاء الفلسطينيين، إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة تؤمن بأن حل الصراع موجود، ولكن المفقود هو غياب الإرادة السياسية.

وقال معالي وزير الخارجية: ‘‘إن حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة هي الأساس الوحيد لحل الصراع، وهو المبدأ الذي تدعمه المملكة العربية السعودية، وبقية أعضاء المجتمع الدولي‘‘.