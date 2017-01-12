 مكة.. وفاة معلمة وإصابة اثنين من زميلاتها إثر اصطدام سيارتهم بـ«جمل» | صحيفة تواصل الالكترونية

مكة.. وفاة معلمة وإصابة اثنين من زميلاتها إثر اصطدام سيارتهم بـ«جمل»

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مكة.. وفاة معلمة وإصابة اثنين من زميلاتها إثر اصطدام سيارتهم بـ«جمل»

تواصل – خالد العبدالله:

نعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، المعلمة غادة المطيري التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد، إثر حادث مروري تعرضت له أثناء عودتها من مدرسة مسيحة الشرقية للبنات في مدركة التابع لمحافظة الجموم.
واصطدمت السيارة التي كانت تنقل المعلمة بجمل في منتصف الطريق، مما نجم عن الحادث وفاتها وإصابة زميلاتها كل من المعلمة هيفاء السلمي وحصة الغامدي، وتم نقلهما إلى مستشفيات مكة المكرمة للعلاج اللازم بمتابعة من مكتب التعليم بقسمه النسائي.
وتقدمت إدارة تعليم مكة بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة المعلمة المطيري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.
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١ تعليق

  1. يتجدد ألمنا مع كل معلمة … إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويشفي المعلمتين المصابات .. متى ينتهي هالألم والمعاناة ؟؟؟!💔

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