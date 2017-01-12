الفرق بين الإنترنت السلكي واللاسلكي.. وأيهما أفضل؟

تواصل – وكالات:

يفضل الكثيرون حول العالم الإنترنت اللاسلكي؛ وذلك للحرية التي يتيحها عند الاستخدام، إلا أن البعض الآخر مازال يفضل الشبكات السلكية؛ نظراً لسرعتها في نقل البيانات وعدم تأثرها بالعوامل الجوية، فيا ترى أيهما أفضل، الإنترنت السلكي أم اللاسلكي؟

أولاً: بالنسبة للإنترنت السلكي، فهو يمتلك مميزات لا تتواجد في اللاسلكي، وهي أنه أسرع بكل تأكيد، حيث إن الأسلاك قادرة على نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، كما أنه يتميز بقلَّة تأثره بالعوامل الخارجية التي تعيق نقل المعلومات، وثبات جودة خدمة الإنترنت.

ثانياً: بالنسبة للإنترنت اللاسلكي فهو سريع أيضاً بما فيه الكفاية، ويتناسب مع متطلبات الإنترنت الموجودة حالياً، فتجد أنه مقارب لـ1 جيجابت في الثانية، ولكن ما يعيبه أنه قد يتأثر بالعوامل الخارجية مما يزيد من إعاقة البيانات، والتي تؤثر بشكل رئيسي على أداء خدمة الإنترنت.