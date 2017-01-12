تعرف على طريقة إعداد منظف للزجاج والرخام المنزلي

تواصل – وكالات:

يعاني الكثير من الأسر من تعدد أنواع المنظفات، وذلك بعد أن تشعبت وأصبح لكل مكان منزلي منظف متخصص، فنجد منظفًا للزجاج، وآخر للرخام، وثالثا للطبخ وهكذا.

وفي هذ الشأن نصح موقع “ناتيورال هيلث” بالاعتماد على منظف واحد لجميع الأسطح، يحقق هذا المنتج التنظيف والتلميع والتطهير وأيضاً الرائحة الطيبة.

إليكم مكونات هذا المنظف، وهي كالآتي:

-3 أكواب من الماء

-كوب من الخل

-ملعقة كبيرة من صابون الصحون

-20 قطرة من أحد الزيوت العطرية، مثل (اللافندر، الليمون، النعناع)، ويمكن خلط نوعين من الزيوت حسب الرائحة المفضلة لديك.

طريقة الصنع:

قم بخلط كل المكونات جيداً داخل بخاخ، ويمكن استخدام عبوة قديمة كانت لمنظف منزلي، ويفضل رج العبوة قبل الاستخدام.

ويتميز هذا المنظف أنه يصلح للأسطح المختلفة، كما أنه يصلح للأرضيات، فيتركها لامعة ونظيفة ورائحتها طيبة.