 «جوجل» تستخدم تقنية «الذكاء الاصطناعي» لصور أكثر وضوحاً | صحيفة تواصل الالكترونية

«جوجل» تستخدم تقنية «الذكاء الاصطناعي» لصور أكثر وضوحاً

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«جوجل» تستخدم تقنية «الذكاء الاصطناعي» لصور أكثر وضوحاً

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “جوجل” عن بدء استخدام تقنية RAISR في خدمات الشركة على شبكة الإنترنت؛ بغرض تقليل استهلاك البيانات مع الصورة المميزة بأعلى دقة، مع الحفاظ على رونق وجودة الصور.

وكانت “جوجل” قد كشفت في شهر نوفمبر الماضي عن النموذج المبدئي لتقنية تعرف بـ RAISR تستخدم الذكاء الاصطناعي؛ لتظهر تفاصيل أكثر دقة في الصور المميزة بجودة العرض المنخفضة، والآن الشركة بدأت عملية دمج RAISR مع خدماتها عبر شبكة الإنترنت.

وتستخدم الشركة في الوقت الحالي تقنية الذكاء الاصطناعي RAISR؛ لتعزيز رفع دقة وضوح الصور في خدمة + Google، إلى جانب خفض استهلاك البيانات في الصور المميزة بأعلى جودة عرض في أجهزة الأندرويد.

 

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