لا تُجهِد نفسك

شيخة القاسم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..

حياة المسلم لا تسير على وتيرة واحدة، بل لا بد أن يمرَّ بتجاربَ مختلفة، ومواقفَ متجددة، يحتاج حينها إلى معرفة الطريقة الصحيحة للتعامل معها، ومواجهتها بما يعينه على الحدِّ من تأثيرها أو تفاقمها، وقد تعود عليه بالحسرة والخسران.

والمواقف التي قد توصله إلى ذاك نوعان:

•إما مصائب، فدواؤها الصبر واحتساب الأجر، ليحظى ببشرى الرسول – صلى الله عليه وسلم – حيث قال: (ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتَّ الله عنه خطاياه كما تحاتُّ ورق الشجر).

•وإما معايب (ذنوب)، فدواؤها التوبة والاستغفار، قال تعالى: (وما كان الله مُعذِّبهم وهم يستغفرون).

يقول ابن تيمية: “خير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعايب”.

•أما ما يفعله بعض الناس من لوم النفس وجلد الذات على أدنى خطأ يقع فيه – خاصة إذا بذل وسعه وجهده للوصول إلى الأفضل – فهذا يرهق النفس ويجلب لها الهمَّ ويزعجها، على ما فيه من الإحباط والحسرة، قال ابن القيم: “أربعة تهدم الجسد: “الهمُّ، والحزن، والجوع، والسهر”.

– وقد راعى الإسلام النفس البشرية؛ إذ هو دين الرحمة حتى في تعامل المسلم مع ذاته، من ذلك الحث على تخيُّر اللفظ الأنسب حتى في التعبير عن الألم؛ إذ يقول نبينا – صلى الله عليه وسلم -: (لا يقل أحدكم خَبُثت نفسي، ولكن ليقل: لقست نفسي) (اللقس: اضطراب في المعدة) فكَرِه – صلى الله عليه وسلم – لفظ الخبث، وإن كان المعنى المراد يتأدَّى بكل منهما.

فعلى العبد إذا أقدم على أمرٍ ما بعد استخارة للحكيم الخبير، واستشارة لأهل الحكمة والرأي، ثم حصل له ما يسرُّه أن يحمد الله على هذا الفضل، وإن حصل له ما يسوؤه فليحمد الله كذلك؛ فالخير كل الخير فيما اختاره الله له، لتستمرَّ حياته بين شكرٍ على محبوب، وصبرٍ على مكروه، وهي حياة المؤمن التي اختصَّه بها سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين.