 «تراحم جازان» تزور الأسرة المتنازلة عن القصاص من قاتلة الطفل | صحيفة تواصل الالكترونية

«تراحم جازان» تزور الأسرة المتنازلة عن القصاص من قاتلة الطفل

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«تراحم جازان» تزور الأسرة المتنازلة عن القصاص من قاتلة الطفل

تواصل – علي آل هاشم:

زارت رئيسة القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، عائشة بنت شاكر الزكري، ونائبتها خديجة بنت الحسين النعمي، عضوة اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بمنطقة جازان، أسرة الطفل المجني عليه، التي بادرت نهاية الأسبوع الماضي بالعفو عن النزيلة (ج  – الحكمي)، والتنازل عن المطالبة بالقصاص، وذلك بمنزلهم بقرية الشواجرة التابعة لمركز وادي جازان.

ونقل الوفد النسائي لوالدة وشقيقات الطفل الشكر والتقدير على موقفهم الإنساني، وإبلاغهم امتنان النزيلة واعترافها بفضلهم في عتق رقبتها، وأكدت الأسرة بأن العفو والتنازل تم عن قناعة شخصية؛ ابتغاء مرضاة الله، ثم استجابة لشفاعة أمير منطقة جازان، ومساعي بعض فاعلي الخير من الشخصيات الاجتماعية والقيادات الأمنية.

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