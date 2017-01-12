بالفيديو.. خادم الحرمين يعزي في وفاة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق (فيديو)

تواصل – الرياض:

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، واجب العزاء في الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق آل الشيخ – رحمه الله- الذي توفي عن عمر يناهز الـ 111 عاماً.

وكان لمنزلة الشيخ الراحل، الخلقية والعلمية والثقافية الأثر البالغ في تقلده عددا من المناصب التي تولاها بكفاءة واقتدار، وأبرز من خلالها جهداً ملموسا ونشاطا علميا لا يزال يذكره الحامدون له، حيث التحق بإدارة المجاهدين سنة 1357هـ، واستمر على ذلك حتى عام 1362هـ، وتدرج في حياته الوظيفية حتى وصل لمنصب وكيلا مساعداً لوزارة الحج والأوقاف وشؤون المساجد، ومن ثم إلى درجة وكيل الوزارة بأمر ملكي.