«الاستئناف» تنقض حكماً بحق «ابن فروة» لصالح ممثل وصفته بـ«المستهزئ بالدين»

تواصل – سامي الثبيتي – علي آل هاشم:

كشفت مصادر لـ”تواصل”، أن محكمة الاستئناف بمنطقة عسير رفضت الحكم الصادر من المحكمة العامة بأُحد رفيدة ضد الداعية سعيد بن فروة بالسجن لمدة خمسة وأربعين يوماً؛ بتهمة الإساءة إلى ممثل.

واعتبر قرار محكمة الاستئناف الحكم بسجن ابن فروة في غير محله؛ وذلك لكونه لم يذكر الممثل باسمه في خطبته، بل ذكر أوصافاً عامة.

وجاء في قرار المحكمة: “أن الممثل ممن اشتُهِرَ بالاستهزاء بالدين والمنتسبين إليه، كالعلماء، والآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر، والصالحين، والتشبه بالنساء”.

كما ذكرت المحكمة أنه قد صدر في حق الممثل بيانٌ من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 21685 وبتاريخ 1421/9/7 جاء فيه بيان بالمخالفات الشرعية الَّتي يقوم بها، وختم البيان بتحريم مشاهدة تلك المسلسلات الَّتي يشارك فيها ونشرها.

يذكر أن ابن فروة، انتقد ممثلاً خلال إحدى خطب الجمعة قبل نحو عام ونصف العام، وذلك بعد مشاركة الممثل في مسلسل تلفزيوني ظهر فيه يرتدي ثوب التائب ويرتدي ثوباً قصيراً ويحطم آلات موسيقية.