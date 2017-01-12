الدمام.. إغلاق ٣٤٥ محلاً مخالفاً وإنذار ٧٠٠ آخرين

تواصل – الدمام:

أغلقت بلدية وسط الدمام 345 محلاً، وأنذرت ٧٠٠ آخرين، وحرّرت أكثر من ١٧٨٤مخالفة لأنظمة البيع وسلامة الغذاء؛ وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية في الربع الأول من العام الجاري التي تضمنّت أكثر من ٢٠٠٠ جولة بهدف رفع المستوى الصحي والحضاري.

وأعلن حساب أمانة الشرقية على “تويتر” في بيان على لسان رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم الغامدي، إيقاف 170 عاملاً مخالفاً للاشتراطات الصحية، خلال 2043 جولة تمت لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة، وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة؛ للتأكد من سريان شهادات العاملين الصحية، والتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط للحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.

وقال الغامدي: إن البلدية ضبطت خلال الحملات ومتابعة الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع أكثر من 3900 كرتون خضار وفواكه، سلّمتها للجمعيات الخيرية، وتمّ رفع 125 بسطة، وضبط 1620 قطع ملابس، وتطبيق النظام بحق 125 بائعاً متجولاً، ومصادرة 58 ميزاناً، و29 عربة صغيرة لنقل البضائع، ورفعت 248 حاجزاً، وأزالت 32 لوحة إعلانية مخالفة، وفرضت غرامات مالية تجاوزت 850 ألف ريال، كما تعامل القسم المختص بالبلدية مع أكثر من 330 بلاغاً.