 ضمن 14 ألف موقع.. إيران تحجب وكالة الأنباء السعودية | صحيفة تواصل الالكترونية

ضمن 14 ألف موقع.. إيران تحجب وكالة الأنباء السعودية

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ضمن 14 ألف موقع.. إيران تحجب وكالة الأنباء السعودية

تواصل – وكالات:

حجبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، يوم أمس السبت، موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

ونقلت وكالة أنباء “ميزان”، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن مصدر في وزارة الاتصالات الإيرانية، أن “وزارة الثقافة المعنية بالنظر في شؤون الإعلام، طلبت من وزارة الاتصالات حجْب موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية”.

وأكد مغردون في إيران عدم تمكنهم من تصفح موقع وكالة الأنباء السعودية دون استخدام برامجِ تجاوُزِ الحجْب “VPN” التي يستخدمها الإيرانيون بكثرة منذ عام 2009 في تجاوز حجْب المواقع الإلكترونية.

وأعلن المدعي العام الإيراني، أحمد علي منتظري، الذي يترأس لجنة الرقابة على الإنترنت – مؤخراً – حجْب وإغلاق 14 ألف موقع، وحساب على شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد.

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