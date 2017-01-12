المملكة تتجه لشراء طرادات «افانتي 2200» الإسبانية بملياري يورو

تواصل – وكالات:

قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن زيارة ملك إسبانيا الملك فيليب السادس الحالية إلى المملكة ستشهد توقيع صفقة بيع طرادات إسبانية من نوع افانتي 2200 بنحو ملياري يورو للرياض.

وأكَّد متحدث الشركة العامة للتصنيع البحري “نافنسيا” الإسبانية، أن المفاوضات في مرحلة متقدِّمة جداً لصنع 5 سفن حربية يمكن أن تباع إلى البحرية السعودية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استقبل اليوم الأحد في قصر اليمامة، جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، وقلَّده قلادة الملك عبد العزيز، التي تُعد أرفع الأوسمة السعودية درجة، وأقام مأدبة غداء تكريماً لجلالته.