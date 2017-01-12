مسلحون يشعلون النار في مكتب تحويل أموال بالقطيف

تواصل – إبراهيم المتعب:

أكد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أن ثلاثة ملثمين، بحوزتهم سلاح رشاش أشعلوا النار، صباح اليوم، في مكتب تحويل أموال بحي مياس في محافظة القطيف، ولاذوا بالفرار.

وأوضح الرقيطي: أنه عند الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد، تلقت شرطة محافظة القطيف بلاغاً من حارس أمن لمكتب تحويل أموال بالقطيف، يفيد بقيام ثلاثة أشخاص ملثمين، بحوزتهم سلاح رشاش بإشعال النار في مقدمة المكتب الذي يعمل به الحارس، ومكتب تحويل مالي آخر في الجهة المقابلة؛ ما أسفر عن حدوث تلفيات خارجية بجهاز الصراف الآلي المجاور لمكتب مقدم البلاغ، ولاذوا بعدها بالفرار.

وأضاف الرقيطي: أنه تم التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، فيما باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي لهذه العملية لتحديد دوافعها والمتورطين فيها.