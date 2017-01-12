ثبوت كذب الشرطة الأمريكية بشأن ملابسات مقتل المبتعث «النهدي»

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كشفت صحيفة “ميلووكي جورنال سنتينل” الأمريكية عن كذب شرطة “مينوموني” الأمريكية فيما يتعلق بقضية مقتل المبتعث “حسين سعيد النهدي” نهاية أكتوبر الماضي بالولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الشرطة أعلنت في الأيام الأولى بعد تعرض “النهدي” للاعتداء الذي أودى بحياته أنه ليس لديهم مشتبه به، لكن الشكوى الجنائية المقدمة للمحكمة تظهر أنه جرى اتصال بين الشرطة والجاني يومي 2 و3 نوفمبر الماضي، عندما اتصل المتهم بمحقق شرطة “مينوموني” الذي كان يجري مقابلات مع أصدقائه وأسرته في ولاية مينيسوتا في تلك الأيام.

وأطلع الجاني المحقق بأنه كان في شجار مع “النهدي” وأنه كان خائفاً ووعد بالتعاون الكامل في وجود محاميه، لكنه اختفى بعد ذلك.

وتظهر الوثائق أن الجاني لديه سجل إجرامي منذ أن كان في سن المراهقة حيث سبق وأن هدد صديقته بشج وجهها حتى لا يرغب فيها أحد آخر مع رغبته في الانتحار عبر تبادل إطلاق النار مع الشرطة عند منزلها.

ولم توضح الشكوى الجنائية المتعلقة بمقتل “النهدي” من الذي بدأ في الشجار وما سببها أو شيء قيل خلالها، وكيف تطور الأمر وصولاً إلى مقتل المبتعث حسين النهدي.