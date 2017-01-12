شرطة جدة تطيح بـ4 وافدين امتهنوا نشل المصلين أمام المساجد

تواصل – سعود الخالد:

صرح الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر فيه عدد من الوافدين يقومون بنشل المصلين من أمام مدخل أحد المساجد بمحافظة جدة، تم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو، لمعرفة هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع.

وأضاف القرشي، أسفرت جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة -بتوفيق من الله- من ضبط أربعة أشخاص، من جنسيات مختلفة تخصصوا في نشل المصلين، وتم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال، تمهيداً لإحالتهم لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة، بحكم الاختصاص.