خلال 4 أشهر.. «الجمارك» تضبط 41 مليون وحدة مقلدة و76 كجم مخدرات

تواصل – سعود الخالد:

ضبطت مصلحة الجمارك العامة خلال الربع الرابع من عام 2016 الماضي، 41.440.522 وحدة من المواد المقلدة والمغشوشة التي بلغت قيمتها (311.200.831) ريال، فيما بلغت كميات الوحدات المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس (19.253.636) وحدة.

وكشف تقرير أصدرته مصلحة الجمارك عن نشاطها للربع الرابع من العام الماضي الذي يُغطي الفترة من 2016/9/1م حتى 2016/12/31، عن قيمة المبالغ النقدية والمعادن الثمينة التي تم الإقرار عنها حيث بلغت (34.423.364.000) ريال، كما بلغ عدد المركبات القادمة والمغادرة عبر المنافذ الجمركية خلال نفس الفترة (5.342.645) مركبة.

وحول ما تم ضبطه من المخدرات أوضح التقرير أنه تم خلال الفترة المشار إليها ضبط (76) كيلو جرام من المواد المخدرة فيما بلغ ما تم ضبطه من الحبوب المخدرة (15.371.481) حبة وبلغت كمية الخمور التي تم ضبطها خلال نفس الفترة (97) زجاجة خمر.