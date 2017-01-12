«الحقيل»: تسليم جميع الوحدات السكنية خلال 3 سنوات

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، اليوم الأحد، أنه سيتم تسليم جميع الوحدات السكنية خلال 3 سنوات، مؤكداً أن الصندوق العقاري يعمل للحصول على قرض الإسكان بكل يسر وسهولة.

وقال “الحقيل” خلال مؤتمر صحفي لإطلاق حملة “سكني” وتخصيص وتسليم المنتجات السكنية للعام 2017: إنه “سيتم تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، وتوزيع 75 ألف أرض سكنية، وإصدار 85 ألف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية”.

وأضاف: أن الأثر الاقتصادي لحملة سكني يقدر بـ4333 مليار ريال مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، وتوفر 36.800 وظيفة جديدة، مشيراً إلى أن وجود 280 ألف مستفيد من مشاريع الإسكان خلال عام 20177م.

وتابع “الحقيل”: أن وزارة الإسكان تتشارك مع وزارة التجارة لمعالجة ملف الإيجار وبدأنا التطبيق الفعلي لنظام رسوم الأراضي البيضاء، لافتاً إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية للعقار سيكون في الربع الأول من العام الحالي.

وأكمل وزير الإسكان، قائلاً: “سيتم إعلان أسماء وأرقام المستفيدين على موقع سكني الإلكتروني بشكل شهري ابتداءً من منتصف فبراير المقبل”، مؤكداً أن “القرى والهجر ستشهد العديد من المشاريع السكنية هذا العام”.