 بعد درء حد الردة.. سجن يمني 21 عاماً لازدرائه الإسلام وسبه لحكام المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد درء حد الردة.. سجن يمني 21 عاماً لازدرائه الإسلام وسبه لحكام المملكة

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بعد درء حد الردة.. سجن يمني 21 عاماً لازدرائه الإسلام وسبه لحكام المملكة

تواصل – علي الصغير:

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم، درء حد الردة بحق يمني الجنسية، وقضت بحبسه 21 عاماً تعزيراً، بعد ثبوت إدانته بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والتشكيك في بعض ثوابت الدين الإسلامي.

كما شملت الاتهامات، كتابة عدد من العبارات عبر ‘‘فيسبوك‘‘ تذم الإسلام، وتصفه بالتشويه والقذارة، ووجوب إرسال نبي جديد بدين جديد، وسبه لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، ولعنه لأحدهم، ووصفه ما جاء في صحيح البخاري بالخزعبلات، ووصفه للمسلمين بالقذارة.

أيضاً سبه لحكام البلاد ووصفهم بالظلم وبما لا يليق، وتطاوله على دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ووصفه أتباع دعوته بالتكفيريين، وإصراره في مجلس القضاء على وصف الدولة بالظلم ووصف منهج السلف في هذه البلاد بالتكفير.

وقضت المحكمة، بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، بمصادرة جهاز الحاسب الآلي الخاص به، وأجهزة الجوال المضبوطة بحوزته في هذه القضية والموصوفة في الدعوى، وإغلاق حسابه على ‘‘فيسبوك‘‘ وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء ماله وما عليه من حقوق، وعدم السماح له بدخولها إلا بما تقضي به تعليمات الحج والعمرة.

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