اعتماد مكاتب جديدة لاستقدام «العمالة الفلبينية» وتسهيل عملها

تواصل – خالد العبدالله:

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين عبدالله البصيري، اعتماد مكاتب استقدام جديدة للعمالة الفلبينية في المملكة وتسهيل سرعة وصولها؛ وزيادة العقود المصدقة لكل مكتب من 15 إلى 20 عقداً أسبوعياً.

وأشارت سفارة خادم الحرمين -في بيان لها اليوم الأحد عبر حسابها على “تويتر”: “إلى أنها تتوقع حدوث انفراجة كبيرة في استقدام العمالة المنزلية الفلبينية إلى المملكة٬ خاصة فيما يتعلق بسرعة وصول هذه العمالة إلى المملكة.

وكان سفير المملكة بالفلبين عبدالله البصيري قد أقام مأدبة عشاء على شرف وزير العمل الفلبيني، حضرها رئيس شؤون رعايا العمالة الفلبينية في الخارج هانس كاكدك، وعدد من أعضاء السفارة.