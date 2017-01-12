مسؤول بـ«غرفة الشرقية»: صرف مستحقات شركات المقاولات خلال 4 أيام

تواصل – الرياض:

قال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبد الحكيم العمار: ‘‘إن وزارة المالية ستصرف المستحقات المالية لشركات المقاولات في غضون 4 أيام، بمجرد وصول الوثائق والمستندات المرفوعة من الجهات الحكومية‘‘.

وأضاف العمار، أن الأولوية في صرف المستحقات، للمشاريع المعتمدة، مؤكدا أن الوزارة خصصت مبالغ كبيرة للمشاريع المختلفة التابعة للجهات الحكومية خلال الشهر الماضي، كما تعهدت باعتمادها خلال 60 يوماً، بحيث تشمل جميع الإجراءات المتعلقة بعملية استكمال آليات الصرف، بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

كما أكد عضو لجنة المقاولات بالغرفة محمد برمان، صدور أوامر صرف لدى بعض الجهات الحكومية منذ الأسبوع الماضي، تمهيدا لبدء تسديد مستحقات شركات المقاولات، إذ إن بعض الجهات الحكومية بصدد استكمال الإجراءات النظامية للرفع لوزارة المالية لاعتماد المبالغ المستحقة، ما يعني أنها لن تستغرق فترة طويلة.