دراسة: التونة بمطاعم «السوشي» تحتوي على مواد سامة

تواصل – وكالات:

قال البروفيسور دانيل بولي، بجامعة كولومبيا البريطانية في كندا: ‘‘إن التونة التي تقدم في مطاعم السوشي الياباني، تحتوي على ميكروبيدات بلاستيكية، توجد في مستحضرات التجميل بما في ذلك المكياج ومزيلات العرق‘‘.

وأَضاف بولي، هذه الميكروبيدات البلاستيكية، تعد من الحبوب السامة التي تمتص كل الملوثات، وتبتلعها الأسماك الصغيرة التي تأكلها فيما بعد التونة، بحسب ‘‘وكالة الأنباء الألمانية‘‘.

يشار إلى أن السوشي، هو طعام ياباني شهير يصنع من الأرز المخلل مع تغطيته بشرائح سمك نيئة أو مقلية منزوعة الجلد أو يلفّ الرز حول حشوات مختلفة من المأكولات البحرية أو الخضروات.

ويعد السوشي، من الوجبات المفضلة في مختلف أنحاء العالم، نظراً لسمعته الطيبة كطعام منخفض السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات، ويقدر حجم سوق السوشي في المملكة المتحدة بـ69 مليون دولار سنوياً.