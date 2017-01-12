 خبراء: صعوبة النوم وقت الفرح سببها التوتر والقلق | صحيفة تواصل الالكترونية

خبراء: صعوبة النوم وقت الفرح سببها التوتر والقلق

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خبراء: صعوبة النوم وقت الفرح سببها التوتر والقلق

تواصل – وكالات:

أصبحت قلة النوم أوقات الفرح من العمليات النفسية التي تصيب الكثيرين، وهنا التساؤل، لماذا تصاحب حالة السعادة والسرور عدم القدرة على النوم، على الرغم من الحالة النفسية الجيدة؟.

يقول بعض الخبراء إجابة على هذا التساؤل: ‘‘في هذه اللحظة نكون متحمسين كثيراً لليوم التالي، وهذا الأمر يجعلنا نتخيل سيناريوهات مختلفة، ونحتاج لبعض التركيز، لذلك نبقى مستيقظين، ولا نتخيل كم سنكون مرهقين في الغد، إذا لم نحصل على قسط كافٍ من النوم‘‘.

ويضيف الخبراء، دائما نفكر بالأرق الذي نشعر به والتركيز عليه، وبالتالي فهذا الأمر كافي ليجعلنا نشعر بالتوتر والقلق والإثارة أيضاً، وبعد حدوث كل هذه الأشياء فإن أجسامنا ستقوم بإفراز الأدرينالين والكورتيزول، اللذين يرفعان ضربات القلب وهذا ما يجعلنا مستيقظين بشكل أكبر من السابق.

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