الرياض.. استقبال الطالبات بـ«الحلوى والهدايا» بحوطة بني تميم (صور)

تواصل ـ هياء الدكان:

في بادرة طيبة فريدة من نوعها، وزعت متوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الكريم الأولى بحوطة بني تميم الحلوى والهدايا على الطالبات قبل بداية الاختبارات، وذلك ضمن برنامج تهيئة الطالبات للاختبارات التي انطلقت اليوم الأحد.

ويشمل البرنامج الذي فعّلته المرشدة الطلابية الأستاذة فوزية الدريهم، تدريب للطالبات والتعريف بأفضل الطرق للمذاكرة لمواد التخصصات المختلفة.

وهيأت ” المرشدة الطلابية جوًّا “روحانيًّا” لكسر الروتين والترويح عن الطالبات تبديداً للرهبة والخوف من الاختبارات، وتضمنت فعاليات هذا الأسبوع وضع خيمة وفرش الأرض للطالبات لاتقاء البرد، ووضع طاولة استقبال عند بوابة المدرسة لتوزيع الحلوى “الشكولاتات”، والإهداءات.

وساهمت مشرفة النشاط نوف الخميس، بتوزيعات إضافية “للطالبات، وبعد انتهاء الفترة الأولى استقبلت المرشدة بمساعدة من الأستاذة زكية الشريم الطالبات لتقديم وجبات الإفطار لهن سائلة الله أن يوفق طالباتنا وأن يسهل عليهم كل عسير.