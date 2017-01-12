أطباء: إهمال «خلع الورك الولادي» يؤدي إلى عجز دائم

تواصل ـ وكالات:

قال الأطباء: إن إهمال علاج مرض خلع الورك الولادي الذي يصيب الأطفال حديثي الولادة، أو سوء علاجه قد يؤدي إلى “عجز دائم”.

وأوضحت اختصاصية طب الأطفال، الدكتورة رباب فاروق، أن أسباب مرض “خلع الولادة”، إما لرخوية المفصل وراثياً، أو رخوية هرمونية المنشأ، أو عسرة التشكل الوراثية في الورك. وأشارت إلى تزايد احتماليته في الولادة المقعدة أي وضع الجلوس للجنين، ويكثر في الإناث عنه في الذكور، ونبهت إلى أن المرض يحدث في الطفل الثاني من التوءمين المتماثلين بنسبة 34%، وفي التوءمين غير المتماثلين بنسبة 3% إذا كان الطفل الأول مصاباً به.

وأضافت: أن إهمال خلع الورك الولادي، أو سوء علاجه قد يؤدي إلى عجز دائم، ومما تجب ملاحظته أنَّ تأخر المشي أو العرج في الطفولة المبكرة يثيران الشبهة، ويتطلبان السرعة في إجراء الفحوصات والأشعة فوق الصوتية؛ لأنَّ بعض الحالات النادرة تكون غير واضحة في وقت فحص ما بعد الولادة، أما عن العلاج فيختلف باختلاف درجة الإصابة وسن الطفل.

وأشارت إلى أن علاجه يكون بارتداء مشد «بفليك هارينس» PavlikHrness الذي هو عبارة عن أحزمة تشد أرجل الطفل، وتثبت بواسطة أحزمة أخرى من الكتف والصدر، وتعمل على رفع مفصلي الورك والركبة، مع انفراج زاوية الساقين الذي يعد الوضع الأفضل لمفصل الورك؛ حيث يساعد في تقوية عضلات وأربطة المفصل أثناء النمو، ويتم ارتداء المشد طوال اليوم إلا وقت الاستحمام، مع المتابعة المستمرة مع طبيب العظام؛ لملاحظة تطور نمو الطفل، الذي يقرر متى يتم إزالة المشد.