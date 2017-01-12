مدير «تعليم الرياض» يتفقّد سير الاختبارات بمجمع الملك سعود

تواصل ـ خالد العبدلله:

تفقد المدير العام لتعليم الرياض الدكتور عبدالله المانع، اليوم الأحد، بداية سير اختبارات الفصل الدراسي الأول في قِسمي المتوسط والثانوي بمجمع الملك سعود.

وبدأ المانع، جولته بزيارة للقسم الثانوي بمجمع الملك سعود، رافقه مدير مكتب التعليم بالدرعية الأستاذ فواز الداوود، ومدير القسم الثانوي بالمجمع الدكتور وليد الحيدر، حيث اطمأن على آلية سير الاختبارات، وتجوّل داخل قاعات ولجان الاختبارات، واطلع على آلية اختبار برنامج الطلاب المكفوفين في القسم.

وانتقل المانع إلى القسم المتوسط بمجمع الملك سعود، وتجوّل بِرفقة مدير القسم المتوسط مبارك القحطاني داخل قاعات ولجان الاختبار، وتابع اختبارات برنامج طلاب صعوبات التعلم البالغ عددهم 30 طالباً، وطلاب العوق البصري والبالغ عددهم 6 طلاب، كما تفقد سير اختبارات طلاب المنازل البالغ عددهم 8 طلاب، وتابع عدد من لجان اختبارات طلاب المدرسة البالغ عددهم 571 طالباً.

وشكر المانع في ختام الجولة إدارتي القسم الثانوي والمتوسط بمجمع الملك سعود وللمعلمين والإداريين لجهودهم المبذولة لخدمة الطلاب، وتسهيل سُبل تحقيق طموحاتهم، متمنياً التوفيق والسداد لكافة الطلاب والطالبات.

وحثّ المانع المدارس والمشاركين في العملية التعليمية على أهمية إعداد الطلاب وتهيئتهم للاستعداد للاختبارات بمعنويات عالية والبُعْد عن القلق والخوف والثقة بالنفس والتوكل على الله، مؤكداً أهمية التدخل العلاجي لطلاب الظروف الخاصة لتحفيز التعلّم لديهم.

على جانب آخر، أكد مساعد المدير العام للشئون المدرسية الأستاذ حمد الشنيبر، جاهزية المدارس للنقل المدرسي والمقاصف، فيما ذكر مدير إدارة الاختبارات الأستاذ أيمن الركبان، أن اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام ستبدأ عند 7.30 صباحاً للمدارس النهارية ، و3.45 عصراً لليلية بنين، وحُدّدت الاستراحة بين الفترتين بـ30دقيقة، مشددًا على أهمية التزام المدارس بالتعليمات والقواعد والضوابط العامة المنظمة للاختبارات.

وبشأن طلاب المرحلة الثانوية بشّرت مشرفة النظام الفصلي بتعليم الرياض الأستاذة غادة الوعلان، الطلابَ المتعثرين بأن النظام الفصلي أتاح لهم اختبار تعثرهم مع الدور الثاني لكل فصل، بحيث يختبر الطالب مواد تعثّر المستوى الأول والثاني مع الدور الثاني للفصل الدراسي الأول ومواد تعثّر المستوى الثاني والرابع مع الدور الثاني للفصل الدراسي الثالث.

من جهتها، ذكرت مديرة الإشراف التربوي التربوي الأستاذة ريم الراشد، ومدير الإشراف التربوي بنين الأستاذ خالد الدوسري، أنه تمّ تكليف نحو ألف مشرف ومشرفة في مكاتب التعليم بالجولات الإشرافية للاطمئنان على سير الاختبارات ومتابعة أعمال لجان الاختبارات، واللجان التنظيمية الفنية و الإدارية، على أن يتُابع المشرفين والمشرفات الفنيات مع بداية الاختبارات متابعة نماذج الأسئلة والإجابات النموذجية ومدى مطابقتها لجداول المواصفات والبناء الجيد للأسئلة، ومتابعة سلامة التصحيح ووقته.