 36 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس الجوف | صحيفة تواصل الالكترونية

36 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس الجوف

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36 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس الجوف

تواصل – أحمد الرمال:

أدى صباح اليوم أكثر من 36 ألف طالب وطالبة في 293 مدرسة متوسطة وثانوية للبنين والبنات في منطقة الجوف، اختبارات الفصل الأول للعام الدراسي 1437-1438هـ.

وتفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم سير الاختبارات في عدد من المدارس، واطمأن على اكتمال الخدمات التي تقدمها إدارات المدارس للطلاب، من تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الاختبارات، وملاحظة تناسب توزيع الطلاب على القاعات، وتهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختبارات الطلاب والطالبات في يسر وسهولة، لتحقيق نتائج مثمرة.

كما تابع المساعد للشؤون التعليمية المكلف عبدالله بن أحمد الزيدان والمساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كسّاب الشايع سير الاختبارات في عدد من المدارس، وطالبوا قائدي وقائدات المدارس بنشر ثقافة عدم الخوف من الاختبارات، وتهيئة المكان المناسب وزرع الطمأنينة في نفوس الطلاب والطالبات.

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