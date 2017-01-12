أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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تُقام، مساء اليوم الأحد الموافق 17 ربيع الآخر 1438 هـ، محاضرات دينية، وأنشطة دعوية، ودروس علمية، في بعض مناطق المملكة.

“وجاءت سكرة الموت بالحق”.. محاضرة بجدة

يُنظّم مكتب الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة، محاضرة بعنوان تفسير قوله تعالى: “وجاءت سكرة الموت بالحق”، يقدمها الشيخ عبد الله بن حماد الرسي، الداعية بمركز الدعوة والإرشاد بالرياض، وذلك بعد صلاة العشاء بجامع عمر بن الخطاب في حي جريمان.

“كيف نحافظ على الأمن”.. محاضرة لـ«الرضوان» في جدة

يُقيم مكتب الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة، مساء اليوم الأحد، محاضرة بعنوان “كيف نحافظ على الأمن” يلقيها الدكتور رضوان بن حسن الرضوان، وذلك بعد صلاة العشاء بجامع الأجاويد في حي الأجاويد.

جدة.. دورة علمية في “شرح أسماء الله الحسنى”

يُنظّم مركز قيم التعليمي بمحافظة جدة، دورة علمية، مساء اليوم الأحد، بعنوان “شرح أسماء الله الحسنى” من أواخر صورة الحشر، تقدمها الأستاذة أناهيد السمري، وذلك من الساعة الخامسة مساء إلى السادسة مساء، بمقر المركز بحي النسيم الجديد شرق مسجد الإحسان.

“تأملات في سورة الفاتحة”.. محاضرة لـ«الفنيسان» بمحافظة القرى

يُنظّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالأطاولة في محافظة القرى اليوم، محاضرة بعنوان “تأملات في سورة الفاتحة”، يلقيها سعود بن عبد الله الفنيسان، في جامع الأطاولة، وتأتي المحاضرة ضمن الجهود الدعوية التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية والمكاتب التعاونية بالمنطقة لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

محاضرة في نجران بعنوان “قصص من السيرة”

يُنظّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر الجنوب بنجران، مساء اليوم، محاضرة بعنوان “قصص من السيرة”، يلقيها الدكتور حسن علي القحطاني، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة، وتأتي المحاضرة التي تُقام بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج الدعوية التي ينظمها المكتب للعام الحالي.

«تعاوني أبوعريش» يُنظّم مُحاضرة بعنوان “وعظ القلوب”

يُنظّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش، مساء اليوم، محاضرة بعنوان “وعظ القلوب بكلام علاّم الغيوب”، يقدمها إبراهيم بن علي مسلماني، وذلك في جامع القاري بالمحافظة، وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة البرامج الدعوية للمكتب خلال العام الحالي.