موجز الصباح| توقعات بأمطار على عدة مناطق.. ورصد مخالفات الممارسين الصحيين إلكترونياً

تواصل – الرياض:

توقعات «الأرصاد»: هطول أمطار مصحوبة بالرياح على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة – الساحلية – وعلى مناطق الجوف، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من شرق المملكة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على تلك المناطق.

عقارات تركة الراجحي التي ستُطرح للبيع الشهر المُقبل

يتوقع أن يشهد شهر فبراير المقبل، في العاصمة الرياض تدشين المزاد الأول لعقارات تركة الشيخ صالح الراجحي، وتضم التركة أراض بمساحات كبيرة في مواقع متميزة بِعدّة مدن، وعقارات تُقدّر قيمتها بمليارات الريالات.

«تنظيم الكهرباء»: مقترح نظام توزيع الغاز أمام الجهات العليا

أعلن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري، الفراغ من مشروع نظام توزيع الغاز قريباً بعد رفعه للجهات العليا، كاشفاً عن وجود خطة تتكون من 4 مراحل لإعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء واستكمال المرحلة الأولى منها خلال العام الحالي.

مدير «تعليم نجران» يتابع انطلاقة الاختبارات ميدانيا

نشر الحساب الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة نجران عبر تويتر، صورا تظهر مدير عام التعليم الدكتور محسن الحكمي وهو يتابع ميدانيا انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في عدد من المدارس الثانوية والمتوسطة.

مصادر: رصد مخالفات الممارسين الصحيين إلكترونياً

قالت مصادر: إنّ إجراءات رصد مخالفات الممارسين الصحيين غير المرخصين بين وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام، والتشهير بها ستكون آلية.

الدمام.. سرقة سيارة بطريقة غريبة أمام صاحبها

وثّقت كاميرا مراقبة مثبتة أمام أحد المحال التجارية في الدمام، لحظة قيام أحد اللصوص بسرقة حقيبة من داخل سيارة متوقفة أمام المحل ومغادرته بالمسروقات أمام صاحبها دون أن يلحظه.

«التعليم» تقترح التعاقد مع المعيدين قبل تعيينهم

اقترحت اللجنة المؤقتة المكلفة بأعمال مجلس التعليم العالي، عدم تعيين المعيدين في الجامعات، واستقطابهم بنظام التعاقد لفترة معينة، حتى يبدأ المعيد في الدراسة بمرحلة الماجستير في الداخل أو يباشر الدراسة ويحصل على قبول في مكان دراسته إذا كان مبعثاً، إن تمكن من ذلك وقطع شوطاً جيدا للحصول على المؤهل المطلوب يتم تعيينه بشكل نهائي على وظيفة معيد وإلا تنتهي علاقته بالجامعة.

لجنة حكومية تحسم قضية اشتراطات محال بيع «الغاز»

انتهت لجنة حكومية مختصة بقضية محال “بيع الغاز” والشروط الجديدة التي يجب توافرها لمن يرغب فتح محل، بالتوصية على إبقاء المحال الخاصة ببيع الغاز على شارع تجاري، على أن يتم دراسة تخصيص مواقع للمحال في المحافظات والمدن الصغيرة.