«واتس اب» تتحدى: سنقاوم أي طلب حكومي لفك تشفير الرسائل

تواصل ـ وكالات:

نفت شركة “واتس اب”، وجود ثغرة أمنية في تطبيقها، مؤكدةً أنه لا يمكّن لأي جهة فك تشفير رسائلها، كما أكّدت أنها ستقاوم أي طلب حكومي في هذا الشأن .

وقال مصدر في “واتساب”: إن صحيفة “غارديان” نشرت خبراً مفاده وجود ميزة في تصميم التطبيق تُعد بابا خلفيا يسمح للحكومات بفك تشفير الرسائل، مؤكداً أنّ ما ذكرته الصحيفة ادعاء غير صحيح، بحسب موقع “إنترناشيونال بيزنس تايم”.

وأضاف المصدر: ” واتساب لا يمنح الحكومات باباً خلفياً لنظام التشغيل، وسيقاوم أي طلب حكومي لفتح باب خلفي.

وتابع : الميزة التي تحدثت عنها الصحيفة تمنع ملايين الرسائل من الضياع، وواتساب يُظهر لمستخدميه إشعارات أمنية تُحذّرهم من أي خطر محتمل.

وحذّر ناشطو الخصوصية من إمكان استغلال هذه الثغرة من جانب الحكومة للتجسّس على المستخدمين الذين يعتقدون أن رسائلهم في مأمن عن التجسس.

واكتشف الثغرة الأمنية المزعومة الخبير شؤون التشفير والحماية الرقمية بجامعة كاليفورنيا توبياس بولتر، الذي قال : ” إذا طلبت الحكومات من واتساب سجل محادثات المستخدمين بواسطة هذه الثغرة ستحصل عليها”.