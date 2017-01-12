«الإنذار المبكّر» يحذر من غبار وأتربة تحد من الرؤية على عدة مناطق

تواصل – سعود الخالد:

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكّر من حالات مناخية عدة بمناطق مختلفة، اليوم؛ بينها منطقة مكة المكرّمة؛ خاصة الطريق الواصل بين جدة وجازان عبر رياح نشطة وأتربة مُثارة من ٩ صباحاً إلى ٧ مساءً يصحبها نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب بيان للإنذار المبكر عبر حسابه على تويتر، فسوف تتعرّض منطقة حائل من ٩ صباحاً إلى ٨ مساءً إلى نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية وفرصة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة.

أما منطقة القصيم، فهي على موعد مع رياح نشطة وسحب رعديّة من ٩ صباحاً ولمدة ١٢ ساعة مع نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية وفرصة لتكوُّن السحب الرعديّة الممطرة مساءً.

وأخيراً نبّه النظام من تعرُّض المنطقة الشرقية وخاصة محافظة حفرالباطن لحالة رياح نشطة وسحب رعديّة من ٩ صباحاً إلى ٣ فجر الاثنين مع نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وفرصة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة مساءً.