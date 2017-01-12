اكتشاف علاج جديد للقضاء على تجاعيد الوجه

تواصل ـ وكالات:

توصل الباحثون إلى علاج جديد يقوم على تجديد الخلايا والحفاظ على البشرة الناعمة والشباب، ويساهم في ترميم الجروح وإخفاء الندوب أيضا، إذ توجد الخلايا الدهنية (الشحمية) عادة في الجلد، ولكنها تختفي تدريجياً مع التقدم في العمر، لذا يعد فقدانها واحداً من الأسباب الرئيسة لظهور التجاعيد الدائمة على الوجه.

وأظهرت الدراسات المخبرية أن عُقد بصيلات الشعر تُعتبر مفتاح الحفاظ على شباب الجلد ونعومته، إذ تفرز جزيئا حيويا ضروريا للنمو يسمى «Bone Morphogenetic Protein»، وقال كبير العلماء البروفيسور جورج كوتساريلس، من جامعة بنسلفانيا: «يمكننا التعامل مع الجروح من خلال تجديد البشرة بدلا من إحداث الندب، وكان يُعتقَد أن الأورمة الليفية العضلية قادرة على أن تصبح نوعا مختلفا من الخلايا، ويمكن تحويلها بشكل فعال إلى خلايا شحمية».