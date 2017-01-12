إجراءات السلامة عند وجود غاز الأكسجين بالمنزل

تواصل – سعود الخالد:

قدّمت مدينة الملك فهد الطبية، حزمة من إجراءات السلامة والاحتياطات المطلوب اتخاذها عند وجود غاز الأكسجين في المنزل.

وطالبت مدينة الملك فهد الطبية في حسابها عبر “تويتر”، بعدم التدخين عند استخدام الأكسجين، ولا تجعل الآخرين يدخنون من حولك، بجانب الابتعاد عن أي مصدر لهب.

وقالت: “تذكر أن مكثف الأكسجين يقوم بشفط الهواء المحيط لاستخراج الأكسجين فلا تتركه بجانب مصدر نار أو دخان، في حال ذلك اترك بينهما مسافة لا تقل عن 3 أمتار.

وشددت على ضرورة وجود طفايات الحريق وإنذارات “حساسات”، الدخان في المنزل خاصة في غرفة المريض والمطبخ، بجانب التأكد من انسيابية تمديدات الأكسجين خاصة في الأبواب والدرج وألا تكون مهملة في الطريق حتى لا تتسبب بعرقلة المارة.