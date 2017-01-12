«العقاري» يستحدث برامج لإقراض 413 ألف منتظر بـ206 مليارات ريال

تواصل – الرياض:

قالت مصادر في الصندوق العقاري إن الصندوق درس خلال الفترة الماضية عدداً من الآليات والبرامج التي تتوافق مع توجهاته للفترة المقبلة المتمثلة في تحويل الصندوق إلى مؤسسة استثمارية، وتقليص مدة الانتظار لمن هم على قوائم الصندوق، التي تزيد على 413 ألف مسجل، تقدر قيمة قروضهم بنحو 206 مليارات ريال، خلاف بعض القروض التي لم يتسلم بعض المواطنين بعض الدفعات منها، من خلال إيجاد منتجات مبتكرة وجديدة.

وبحسب “الجزيرة”، بيَّنت المصادر أن الإدارات كافة في الصندوق كانت تعمل خلال الفترة الماضية لإيجاد الحلول العاجلة، خاصة أن القائمين عليه وضعوا تحدياً جديداً، هو الانتهاء من طلبات جميع المسجلين على قوائم الانتظار خلال مدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وذلك عبر استحداث برامج ومبادرات وآليات جديدة، من المنتظر أن ترى النور في لقاء وزير الإسكان اليوم، من أجل الإسراع في صرف الأرقام.

وأفادت المصادر بأن إدارات التحصيل في فروع الصندوق كافة أيضاً سعت إلى مراجعة القروض المصروفة خلال الفترات الماضية، التي وجدت أن تراكم المبالغ المتعثرة من سداد الدفعات النقدية يزيد على 30 مليار ريال؛ ما زاد من عملهم لإيجاد حلول تتوافق مع رؤية الصندوق، وكيفية تسديد هذه الأموال المتعثر في تحصيلها.

وأشارت إلى أنه تم في هذا الإطار رفع الكثير من الخطابات للجهات الحكومية والخاصة لحث منسوبيها المقترضين على السداد بالتنسيق مع الجهات المختصة، أو ستجعل الصندوق يبحث الطرق القانونية في الإسراع في السداد، بعد أن تم حصرهم بنحو 125 ألف مقترض؛ إذ تم الرفع بأسماء غير المنتظمين والمتعثرين في سداد القروض إلى قوائم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»؛ من أجل الإسراع في سداد مديونياتهم.