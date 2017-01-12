قريباً.. تنفيذ منتجات سكنية على مساحة 12 مليون م2 بالطائف

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الإسكان، أنها ستبدأ خلال الفترة المقبلة في تنفيذ مشروعاتها بمحافظة الطائف على مساحة تقدر بنحو 12 مليون متر مربع، مبينة أن طرحها سيكون عبر منافسة عامة.

وقال المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي، إنه يجري حالياً التجهيز لطرح مشروع متكامل لتطوير البنية التحتية في أرض الوزارة بالطائف، تمهيداً لتقديم منتجات سكنية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لـ”المدينة”.

وأشار إلى أن الوزارة في إطار سعيها لتمكين المواطن من الحصول على السكن المناسب، قامت بإنشاء عدة مشروعات قريبة من محافظة الطائف، ومنها مشروع “الخرمة” والذي يتكون من 260 وحدة سكنية، ومشروع “تربة” الذي يحتوي على 404 وحدات، ومشروع “رنية” الذي يحتوي على 464 وحدة، مؤكداً أن هذه المشروعات في مراحلها الأخيرة استعدادا لتخصيصها وتوزيعها على مستحقي الدعم السكني.